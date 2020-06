Parket hard voor ouders van tiener: “Er zijn in dit land honden die beter behandeld worden dan deze jongen” Wouter Hertogs

17 juni 2020

16u39 0 Grimbergen De ouders van een tiener uit Grimbergen riskeren 14 en 18 maanden cel voor het mishandelen en mensonterende behandelen van de jongen. “Ik denk dat dat sommige honden in dit land beter behandeld worden dan dit kind”, haalde de procureur uit. De stiefvader geeft toe dat hij zijn stiefzoon ‘een flink pak rammel’ had gegeven, maar volgens de advocaat van de ouders is er geen sprake van enige vorm van mensonterende behandeling.

Twee jaar geleden werd een 14-jarige zoon door de Brusselse politie opgepakt omdat hij een stripverhaal had gestolen uit een winkel. Toen de agenten hem vroegen wat hij in Brussel deed verklaarde hij dat hij thuis werd geslagen door zijn stiefvader. Bij een medische controle bleek de jongeman verschillende blauwe plekken en zwellingen te hebben aan onder meer zijn ribben en zijn oor. De politie voerde daarop een huiszoeking uit bij het gezin uit Grimbergen. “Hieruit bleek dat hij in erbarmelijke omstandigheden moest leven. Hij had geen eigen kamer, maar sliep op een matras op de grond in een ruimte die volgestouwd stond met fitnesstoestellen van de stiefvader”, aldus het parket. “Er werd een strip gevonden waaruit meerdere pagina’s ontbraken. De jongen heeft verklaard dat hij die als straf had moeten opeten. Hij had amper speelgoed of kledij. Ik denk dat dat sommige honden in dit land beter behandeld worden dan dit kind.” De substituut-procureur vorderde 18 maanden cel tegen de stiefvader voor feiten van opzettelijke slagen en verwondingen en mensonterende behandeling. Tegen de moeder eiste het parket een straf van 14 maanden cel omdat ze niets deed om hem te beschermen. “U was de enige vrouw in het huis en u moest hem beschermen. Uw zoon werd maandenlang geslagen en vernederd.”

Geduld verloren

Pure waanzin, aldus de verdediging. “De stiefzoon had problemen en werd meermaals betrapt op stelen. Zijn stiefvader heeft daarover urenlange gesprekken met hem gevoerd. Het is logisch dat hij op een bepaald moment zijn geduld heeft verloren, en hij heeft de jongen toen ‘een pak rammel’ heeft gegeven. Hij had dat niet mogen doen en heeft daar spijt van. Maar van mensonterende behandeling is totaal geen sprake. De ouders waren op het moment van de huiszoeking aan het verbouwen, dat is de reden waarom hij op een matras op de grond sliep. Is dat strafbaar of schadelijk? Ook de ouders sliepen op een matras op de grond omwille van de verbouwingen. Nu heeft de jongen zijn eigen kamer, met een bed en meubels.” Daarom werd de rechtbank gevraagd om de stiefvader de gunst van opschorting toe te kennen voor de opzettelijke slagen en verwondingen. Voor de mensonterende behandeling pleitte de raadsman de vrijspraak, die ook vroeg om de moeder over de hele lijn vrij te spreken. Uitspraak op 3 september.