Panache Grenache verkocht 1.000 ontbijten voor het goede doel en levert die dit weekend op twee uur tijd af MKV

06 december 2019

11u49 0 Grimbergen Panache Grenache zet zich voor het vierde jaar op rij in voor Kom op Tegen Kanker. Ze verkochten ongeveer 1000 ontbijtpakketten en gaan die zondag 8 december massaal afleveren in Humbeek en omstreken. Ze nemen met 6 ploegen deel aan het 1.000 km fiets-weekend en steunen daarmee voor 5.500 euro per ploeg.

Tot vorige dinsdag kon je bij Panache Grenache ontbijtpakketten bestellen ter steun van Kom op tegen Kanker. Komend weekend is het alle hens aan dek om die pakketten klaar te maken en af te leveren. “Zaterdag maken we alle droge voeding klaar. Zondagochtend om 5uur starten we met het verdelen van de laatste stukken zoals croissants en pistolets opdat ze vers de deur uit kunnen”, vertelt Thijs Vervloessem (31) van Panache Grenache. “Nadien hebben we twee uur de tijd om de 1000 ontbijten met ongeveer twintig auto’s en bijna 40 mensen rond te brengen.”

De opbrengst gaat integraal naar Kom Op Tegen Kanker. De eerste keer na 1 ploeg deel aan het 1.000km weekend, het jaar erop 3 ploegen, afgelopen jaar 5 ploegen en volgend jaar zetten maar liefst 6 ploegen zich schrap.