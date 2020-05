Panache Grenache schenkt 40.500 euro integraal aan Kom Op Tegen Kanker Margo Koekoekx

24 mei 2020

20u21 0 Grimbergen De zes fietsploegen voor de 1.000 km en de drie loopteams voor de 100 km van Panache Grenache uit Humbeek konden via afgelasting niet starten. Wél schenken ze hun inschrijvingsgeld integraal aan Kom Op Tegen Kanker. De 40.500 euro sprokkelde ze bij elkaar door het organiseren van de Panache Classic, een zelf georganiseerde fietstocht, het verkopen van ontbijtmanden en via sponsoring van bedrijven en sympathisanten.

Hun jaarlijkse steakdag zagen ze door corona al in het water vallen, eveneens als het hoogtepunt waarvoor ze dit allemaal doen. De sportievelingen van Panache Grenache leefden zo naar het evenement toe. “Goede doelen mogen door deze crisis zeker niet uit de boot vallen”, zegt Rudi Daelemans (53). “Dus beslisten we meteen unaniem: we storten het ingezamelde geld sowieso aan Kom op tegen Kanker”, vult André De Groef (63) aan.

Goed gevoel

Annulatie of niet, ze zijn gemotiveerd. “Het geeft een goed gevoel te weten met het juiste bezig te zijn. Elk van ons kent dichtbij of in elk geval in zijn of haar omgeving iemand met kanker. Daarom willen wij fietsen en lopen voor het goede doel”, klinkt het bij Clément Vervloessem (60).

Er rijden ook twee mensen die in behandeling zijn voor kanker mee in de ploegen. Volgens de oncologen heeft het zelfs een positief effect als de fysieke toestand het toelaat. “Voor één van hen ging het de eerste keer zijn. Extra jammer dus dat het niet kon doorgaan. Al hebben we wel online meegereden. Je kon zelf ritten rijden en die digitaal bijhouden. Ik denk dat wij heel wat kilometers hebben gedaan afzonderlijk van elkaar bij Panache. We kwamen in Mechelen veel mensen tegen die daar anders ook bij de eindmeet hadden gestaan”, zegt André.

Panache Grenache is er volgende keer zeker weer bij. “Wie KOTK via ons wil steunen vermeld ons groepsnummer bij de overschrijving.” Alle informatie vind je hier.