Palmfuif was groot succes ondanks nieuwe locatie SZM

25 augustus 2019

19u22 0 Grimbergen Palmfuif is ondertussen een jaarlijkse traditie die voor de 37de keer in Humbeek plaatsvindt. Dit jaar was de locatie wel niet langer op het gekende voetbalveld, maar in de Kerkhofstraat. Dat heeft niet gezorgd voor minder dansbenen. “We hebben evenveel of zelfs meer bezoekers gehad”, zegt voorzitter van Palmfuif Margaux Van Linthoudt.

Palmfuif in Humbeek, de traditionele feestelijke afsluiter van de zomer voor jong en oud uit de regio, was op 23 en 24 augustus aan zijn 37e editie toe. Ook dit jaar hebben de Chiromeisjes en -jongens van Humbeek alles op alles gezet om er een spetterende editie van te maken. Dit jaar was de Palmfuiftent niet langer op het voetbalveld te vinden, maar in de Kerkhofstraat in Humbeek.

Op vrijdag 23 augustus startte het feestweekend opnieuw met het Palm pop-upcafé. Het nieuwe fuifterrein kreeg ook een zomerse tuin met loungezetels en cocktailbar. Je kon er genieten van een frisse aperitief en bijpassende kleine gerechten met op de achtergrond de zwoele lounge beats van Sander W. Net zoals de vorige jaren kozen ze daarna voor een mix van een liveband en dj’s. De eerste feestavond werd ingezet met Discobaar A Moeder en Jan Vervloet.

Zaterdagmiddag waren ook de kinderen welkom. De stoere cowboys en schuwe indianen reisden toen naar het verre wilde Westen. Om 14 uur opende de Palmfuiftipi zijn deuren. De nodige animatie werd voorzien van 14 tot 17 uur en het Palmfuif Pop-Up café bleef voor de ouders een dagje langer staan. Daarna kwamen enkele toppers naar de Palmfuiftent. Dit jaar zorgden C-Man, Michael Amani, Toloko en Lester Williams vs. Lennert Wolfs ervoor dat geen dansbeen gespaard bleven. De avond werd op gang getrapt door Raving Gigi, de winnaar van de jaarlijkse dj-contest.