Oyenbrugmolenfeest eert de molen van Grimbergen SZM

25 augustus 2019

19u20 0 Grimbergen De 8ste editie van de Oyenbrugmolenfeest had dit jaar als thema ‘De toekomst van het Verleden’. Op zondag vonden de verschillende activiteiten plaats tussen 14 en 18 uur.

Het volksfeest gaat heel lang in de tijd terug. In 1397 werd een watermolen in Oyenbrugghe voor het eerst vermeld. Daarna kwamen er op de Maalbeek in Grimbergen nog meer molens die zich trapsgewijs ontwikkelden in synergie met de natuur van de Maalbeekvallei. In 2007 stelde, Oyenbrugmolen, een educatief project voor dat de natuurwaarde wou versterken in harmonie met het cultureel-historisch karakter van de Oyenbrugmolen. De renovatie was daarbij een belangrijk aspect.

Ter gelegenheid van het molenfeest werden er brood en worstenbroodjes gebakken in het voormalige bakhuis. De vereniging, Oyenbrugmolen, wil de molen en de projecten toegankelijk maken voor een ruim publiek. Daarom organiseren ze samen met de gemeente Grimbergen jaarlijks de Oyenbrugmolenfeesten. “De zeven eeuwen geschiedenis van de site bieden een schat aan thema’s om de jaarlijkse molenfeesten in te kleden”, zegt de organisatie.

Tijdens de achtste editie van de Oyenbrugmolenfeesten was het thema, ‘De toekomst van het Verleden’. Met veel respect voor de molen, een monument uit 1623, werd de oorspronkelijke functie hersteld. Maar het waterwiel wekte ook weer groene stroom op uit de Maalbeek. De officiële eerste spadesteek werd om 11.15 uur gegeven. Gedeputeerde Tom Dehaene en Schepen Karlijne Van Bree knipten het lint en met feestelijke muziek en een troepenronselaar uit 1159 herleeft nog een feniks in Grimbergen. Daarna werd het feest verder ingezet met muziek, eten en drinken en verschillende activiteiten zoals Breugel het ooit voor zich zag.