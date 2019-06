Oyenbrugmolen krijgt erkenning ‘Actieve Molen 2019’ DBS

24 juni 2019

16u10 4 Grimbergen De Oyenbrugmolen in Grimbergen heeft een erkenning van het Molenforum Vlaanderen als ‘Actieve Molen’ 2019 op zak. De eigenaars kregen een oorkonde en uithangbord.

Molens zijn monumenten van ons historisch erfgoed die het doelmatigst beschermd worden door deze actief in te schakelen in de samenleving van vandaag. Molenforum Vlaanderen vzw erkent op grond van enkele selectiecriteria, zoals de esthetische kwaliteiten van het gebouw, maalactiviteiten en inzet van de molenaar, publieke ontsluiting en activiteiten, enkel wind- en watermolens in Vlaanderen als ‘Actieve molen 2019’.

De Oyenbrugmolen in de Oyenbrugstraat kreeg de erkenning tijdens de uitreiking in het West-Vlaamse Langemark. Schepen van Erfgoed en Toerisme Karlijne Van Bree (Vernieuwing) en de eigenaars - molenaars Erik Van Hemelrijck en Linda De Wit - namen de erkenning in dank aan.

In de Oyenbrugmolen loopt een restauratie- energieproject dat in 2020 eht van wal steekt. Jaarlijks is er ook het Oyenbrugmolenfeest. De achtste editie vindt dit jaar plaats op 25 augustus. Op 7 juli is de molenvereniging in het kader van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap ook al mede-organisator van ‘De Maalbeek met Verve en Muziek’, een geanimeerde wandeling van het Guldendal door het dorpscentrum via de Maalbeek naar de Oyenbrugmolen. Voor de Open Monumentendag in het najaar zal de Oyenbrugmolen dan weer actief samenwerken met vele partners om de ‘Grimbergse watermolenlandschappen’ te ontdekken.