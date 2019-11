Over-Hoop krijgt 755 euro van KWB Grimbergen MKV

13 november 2019

15u43 0 Grimbergen De KWB van Grimbergen zamelde geld in voor goed doel Over-Hoop en overhandigde een cheque van 755 euro.

Anne Maes van Over-Hoop is alvast blij de cheque in ontvangst te mogen nemen. Over-Hoop is een organisatie voor jonge verkeersslachtoffers die leiden aan een niet aangeboren hersenletsel. Ze zijn er niet enkel voor hen maar ook voor de ouders, vrienden en familie.

De KWB geeft elk jaar een cheque door aan de niet gesubsidieerde vereniging tijdens hun jaarfeest. Dat geld zamelen ze in door bij het inschrijvingsgeld van hun activiteiten telkens één euro af te houden.