Oudere dame drukt per ongeluk op gaspedaal. Ze komt voor vijver tot stilstand Margo Koekoekx

14 september 2020

16u03 0 Grimbergen In de Keienberglaan in Grimbergen drukte een oudere vrouw per ongeluk op de gaspedaal in plaats van de rem. Daardoor stond ze plots aan de andere kant van de haag aan het kleine vijvertje.

Om 15 uur maandagmiddag belandde een oudere dame met haar auto op het graspleintje naast de vijver in de Keienberglaan. “De dame vertrok van haar eigen oprit en kwam wat verder achter de haag terecht”, hoort korpschef Jurgen Braeckmans van zijn collega’s. Tot zover geweten is, kwam ze er met de schrik vanaf en heeft ze geen zware verwondingen. Ze is wel in shock en de ambulance voert haar naar AZ Jan Portaels.

Vermoedelijk gaat het om de eigenares van de wagen die 89 jaar is.