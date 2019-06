Oudercomité beloont ouders die wél correct parkeren aan basisschool Prinsenhof DBS

20 juni 2019

17u15 0 Grimbergen Het oudercomité van vrije basisschool Prinsenhof heeft deze morgen met als slogan ‘Juist parkeren=onze kids respecteren’ een ludieke actie rond verkeersveiligheid gehouden. “Die ligt ons uiteraard nauw aan het hart. Net voor het einde van het schooljaar wilden we ouders die hun kinderen veilig en correct naar school brachten belonen met een slogan en een snoepje.”

“Er wordt al te vaak met de vinger gewezen naar ouders die hun wagen fout parkeren om hun kinderen tijdig op school te krijgen”, vertelt Elke Van Neyghem van het oudercomité. “Wat ze hierbij wel over het hoofd zien is dat ze hiermee onveilige situaties creëren voor anderen. Maar... er zijn zoveel ouders die hun wagen wel correct parkeren – meestal iets verder – en die te voet of met de fiets komen, of de ‘kiss & ride’-zone gebruiken. Vandaag mochten zij in de kijker staan.”

Sinds half maart is de verkeerssituatie rond de school lichtjes gewijzigd omwille van bouwwerken aan de ingang. “Samen met de gemeente streeft het oudercomité naar een veilige schoolomgeving. Naast structurele wijzigingen zijn acties als deze bedoeld om alle ouders mee te krijgen in een positief mobiliteitsverhaal. Volgend schooljaar worden er meerdere acties gepland.”