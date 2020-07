Oud-strijder Sid Cole overlijdt 2 dagen voor 101ste verjaardag. “We heffen het glas, dat zou hij zo gewild hebben” Margo Koekoekx

02 juli 2020

16u52 0 Grimbergen De laatste Canadese oud-strijder Sidney Cole is niet meer. De halve Belg zou op 1 juli 101 geworden zijn. Woensdag hieven dochter Anita (73), haar man, enkele familieleden en buren het glas op zijn gezondheid. De viriele man woonde de laatste jaren afwisselend een half jaar in Grimbergen en Canada.

Vorig jaar stond hij er nog op zijn 100ste verjaardag in België te vieren met een groot feest. Maandag overleed Sid in Grimbergen. Sid ontsnapte drie keer aan de dood tijdens WOII en bleef ook gespaard van het coronavirus. “Mijn papa was een heel sterke man. Dat zit denk ik in onze genen. Hij was amper ziek. Pilletjes pakken, dat was niet aan hem besteed. Hij woonde tot januari altijd bij mij en mijn man”, getuigt Anita. “De laatste maanden bracht hij door in het woonzorgcentrum Heilig Hart. Gelukkig kreeg het virus hem daar niet te pakken. Die zeven weken quarantaine deden hem echter geen goed. Gelukkig zorgde de ergotherapeut ervoor dat we elkaar op werkdagen dagelijks konden zien via Skype. Maar via zo’n scherm, dat is toch niet hetzelfde natuurlijk.”

Woensdag hieven zij, wat familieleden en enkele buren het glas op zijn gezondheid. Hij zou 101 geworden zijn. “We klonken op afstand in onze straat. Hij zou dat zo gewild hebben.”

Beperkt afscheid met doedelzak

Zaterdag nemen de familie, enkele vrienden en afgevaardigden afscheid in beperkte kring. “Hopelijk kunnen enkele legerjeeps aanwezig zijn. Er komt ook iemand doedelzak spelen. Verder is het in heel beperkte kring. Moest er geen sprake zijn van corona had het waarschijnlijk een grote begrafenis geweest. Het jammere is vooral dat onze zoon en schoondochter nog in Canada zijn en niet naar België kunnen komen.” Anita en haar man Charly krijgen dagelijks tien tot twintig brieven en mails van mensen die hun steun betuigen. Ze leest ons een tekstje voor van iemand die blij was dat ze hem elke keer weer naar de micro mocht begeleiden en hoe fijn zijn verschijning telkens wel was.

Hij tikte zijn hoed telkens aan voor een dame, hield de deur van de auto open... Zo maken ze ze niet meer Anita Cole

Een geliefd man en een gentleman die overal graag gezien werd. Dat is het minste wat je kan zeggen van Sidney Cole, beter gekend als Sid. Hij verloor zijn hart niet enkel aan zijn vrouw Yvonne De Raedemaeker, maar ook aan gemeente Grimbergen en het daarbij horende gouden drankje. “Als er bezoek kwam dan genoot hij graag van een blonde Grimbergen”, vertelt dochter Anita.

Grote liefde

“Papa was een heel attente man. Als hij zijn hoed ophad, tikte hij die telkens aan voor een dame. De deur van de auto openhouden... Zo maken ze ze niet meer”, beaamt Anita. “Hij was al 21 jaar alleen en was graag gezien door de dames. Hij ging met veel humor om met vrouwen zonder meer. Maar ons mama was zijn enige grote liefde.”

Tijdens WOII kwam hij naar België. Hij werkte op de administratie voor de spitfires en leerde hier zijn vrouw kennen. Samen kregen ze een dochter Anita. Die trouwde op haar beurt met een Canadese militair. “Ja, ‘de cirkel is rond’ zeggen wij vaak lachend. Onze zoon is met een Canadese vrouw getrouwd. Mijn man en ik zullen altijd blijven pendelen tussen Canada en Grimbergen.

Sid was nog goed te been en had verschillende interesses. Hij ging naar zoveel mogelijk bijeenkomsten en erediensten, was jarenlang voorzitter van de Canadian Veterans Association en opende telkens de ceremonie in Adegem. Hij las graag boeken van cowboys tot de oorlog. Ook de films van James Bond waren een plezier voor hem om naar te kijken, samen met wat Westerns. Verder was hij een grote dierenvriend en zot van zijn prachtige rozentuin. “Die zullen wij nu zo goed we kunnen onderhouden.”