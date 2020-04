Oud gemeentehuis moet afgebroken worden: “Gevel heropbouwen na schade van Ciara is geen oplossing” Margo Koekoekx

02 april 2020

12u04 0 Grimbergen Storm Ciara richtte veel schade aan. Ook het Storm Ciara richtte veel schade aan. Ook het oude gemeentehuis van Beigem , dat nu deel uitmaakt van basisschool ‘t Mierken, moest eraan geloven. Na onderzoek van de schade blijkt nu dat ze het gebouw zullen moeten slopen. In afwachting zal de school vier containerklassen in gebruik nemen en ook het monument van de Beigemse gesneuvelden zal verhuizen.

De puntgevel van het oude gemeentehuis, waar twee klassen van ’t Mierken in huisden, begaf het terwijl Ciara door België raasde. De brokstukken lagen zondagmiddag 9 februari tot op de straat. Buurtbewoners hielpen mee de straat weer vrij te maken. Er vielen geen slachtoffers gezien de school dicht was en iedereen werd aangeraden om binnen te blijven.

Er werd initieel gedacht aan herstellen, maar na verder onderzoek blijkt dat dat geen optie is. “Veiligheid primeert”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld). “Daarom besliste het college van burgemeester en schepenen om over te gaan tot de sloping van het gebouw. Hiervoor vragen we een omgevingsvergunning aan.”

“We hopen dat het gebouw via foto’s in onze herinnering zal blijven”, zegt schepen van Onderwijs Karlijne Van Bree. Voor de leerlingen werden veilige oplossingen voorzien. De twee klassen verhuisden naar de refter en rond het gebouw staat een perimeter.

Monument oudstrijders

Door de sloop van het gebouw en de komst van de containerklassen moet het monument voor de Beigemse gesneuvelde oud-strijders verhuizen. Het monument krijgt een nieuwe plek aan het plantsoen aan de achterkant van de kerk van Beigem, aan de Beigemsesteenweg.