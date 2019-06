Organisator Theo Knevels na tijdrit: “Dit is geen eenmalig gebeuren” 7.000 wielerfanaten zakken naar centrum af om Baloise Belgium Tour te volgen Robby Dierickx

14 juni 2019

18u24 0 Grimbergen Zowat 7.000 mensen hebben vrijdag de tijdrit van de Baloise Belgium Tour in het centrum van Grimbergen gevolgd. Onder een stralend zonnetje zagen ze Tim Wellens aan de voet van de basiliek met de snelste tijd over de eindmeet rijden. Organisator Theo Knevels was na afloop bijzonder tevreden. “Ik wil de koers snel terug naar Grimbergen halen.”

Het centrum van Grimbergen liep vrijdagmiddag aardig vol voor de tijdrit van de Baloise Belgium Tour, die vroeger de Ronde van België heette. Zowel aan het vertrek aan het gemeentehuis als aan de eindmeet aan de basiliek stonden heel wat mensen de renners aan te moedigen. Maar ook elders langs het parcours – dat 9,3 kilometer lang was en onder meer via de Veldkantstraat, Humbeeksesteenweg, Meerstraat en Beigemsesteenweg liep – genoten wielerfanaten van Remco Evenepoel, Tim Wellens en de andere profrenners. Al daagden ook heel wat mensen die weinig van de koers kennen op. “We wonen zelf langs het parcours en konden vandaag niet weg omdat alles afgesloten was”, zeggen Frank en Els De Coster. “Het was voor ons dan ook de ideale gelegenheid om de sfeer van de koers eens te komen opsnuiven. We zijn fier om dit als Grimbergenaren te mogen meemaken. Alles is perfect georganiseerd, waardoor onze Parel van Brabant mooi in de kijker gezet wordt.”

Uitstekend zicht

De gepensioneerde Luc Crabbé uit het naburige Houtem zakte met zijn fiets naar Grimbergen af en vatte post bij het vertrek. “Hier heb ik een uitstekend zicht op de renners”, klonk het bij de wielerfanaat. “Voor het eerst wordt zo’n grote koers vlakbij huis georganiseerd. De kans om de renners hier live aan het werk te zien, wilde ik dan ook niet laten schieten.”

Grimbergen heeft bewezen dat het zo’n organisatie aankan dus ik wil de koers de komende jaren nogmaals naar deze prachtige gemeente halen Organisator Theo Knevels

Maar ook heel wat mensen van elders in Vlaanderen kwamen vrijdag naar de Parel van Brabant. Zo ook Jef Vervoort en zijn vrouw Magdalena uit het Kempense Gierle. Al hadden zij wel een speciale reden. “We volgen renner David Boucher immers al enkele jaren en proberen zoveel mogelijk van zijn wedstrijden live bij te wonen”, aldus het koppel. “De voorbije dagen trokken we daarom ook naar Sint-Niklaas en Knokke-Heist. Waarom we David Boucher volgen? Eén van mijn beste vrienden is de schoonvader van de renner.”

Voorbode voor meer

Organisator Theo Knevels mocht na afloop terugblikken op een geslaagde tijdrit. “Ik ben een heel gelukkig man”, klonk het tussen het feestgedruis. “Alles is vlekkeloos verlopen. Ondanks dat er heel veel volk in het centrum was, was het steeds gezellig druk. Maar ook langs het parcours zag ik de mensen genieten. Ze staken hun barbecue aan en liepen oude bekenden tegen het lijf. Dit is een voorbode voor meer. Grimbergen heeft bewezen dat het zo’n organisatie aankan dus ik wil de koers de komende jaren nogmaals naar deze prachtige gemeente halen.”

Omdat via sponsoring en growfunding ruim 60.000 euro opgehaald werd, besloten Theo Knevels en zijn vrouw meer dan 40.000 euro te verdelen onder zeven goed doelen. Zij zullen hun bankrekening binnenkort flink gespijsd zien.