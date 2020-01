Oppositie neemt het op voor hoekgebouw MKV

24 januari 2020

20u30 0 Grimbergen De oppositie haalt nog maar eens het pijnpunt van het hoekgebouw in Strombeek aan. Het huidige bestuur liet eerder weten dat de plannen zijn afgevoerd en dat er een nieuwe vleugel komt aan het gemeentehuis. Groen betwijfelt ten sterkste of die oplossing met kleinere oppervlakte wel zoveel gaat verschillen in budget.

Eerder meldde burgemeester Chris Selleslagh dat het hoekgebouw makkelijk 16 miljoen zou kosten terwijl het budget 10 miljoen was. “Wanneer je de ondergrondse parking daar niet in meerekent kwam de kost van het gebouw op 11.822.829 euro”, zegt Eddie Boelens (Groen). Dat is bijna 20% meer dan het budget. “De nieuwe vleugel is geraamd op 9.335.000 euro. Enkel en alleen voor het gebouw dat maar 3.000m2 groot is i.t.t. het hoekgebouw dat 5.000m2 aan oppervlakte zou hebben. “Nu zijn we anderhalf miljoen kwijt aan eerder gemaakte kosten voor het hoekgebouw, wat het verschil in het totaalplaatje alleen maar kleiner maakt. En dan hangen er nog twee schadeclaims boven het hoofd wat de aannemers betreft”, aldus Boelens.

Mobiliteit en parkeerplaats

Boelens haalt daarbij aan dat de gemeente door het plaatsen van een nieuwe vleugel in het centrum voor extra uitdagingen komt te staan wat mobiliteit betreft en parkeergelegenheid. “Als het OCMW en eventueel ook de bibliotheek daarin ondergebracht worden brengt dat het nodige verkeer met zich mee. De meerderheid beloofd daar studies naar te doen maar wij willen zeker onze bedenkingen meegeven.”

Centraliseren is must

Het gemeentebestuur gaf eerder al aan dat het een beleidsbeslissing was om alle diensten te centraliseren in het centrum van Grimbergen. “De overheid verplicht ons om samen te smelten met het OCMW, dus moeten we al die diensten centraliseren. De afdelingen en het personeel op verschillende locaties spreiden gaat niet werken. In onze ogen is het centrum van de gemeente daar ideaal voor”, zegt burgemeester Chris Selleslagh. “Bovendien zaten we met het hoekgebouw helemaal vast in rechtzaken. Over dertig dagen weten we welke schadeclaim we moeten betalen.”

Momenteel lopen nog onderzoeken naar mobiliteit en de mogelijkheden van de nieuwe vleugel. Zal er plaats zijn voor de bibliotheek of zal deze toch elders komen, dat zal nog moeten blijken volgens Selleslagh.

Bart Laeremans vult aan dat de 9.335.000 euro nog geen vaststaand bedrag is maar een vrijgehouden budget omdat ze de kosten voor de nieuwe vleugel moesten opnemen in het meerjarenplan.