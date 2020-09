Oppositie en schepen van mobiliteit hebben aantal gezamelijke ideeën: “Zone dertig aanpassen en fysiek afdwingen” Margo Koekoekx

22 september 2020

18u03 0 Grimbergen De neuzen van oppositiepartij Groen Grimbergen en schepen voor mobiliteit Philip Roosen (N-VA) staan in dezelfde richting. Of toch bijna. De twee zaten recent met elkaar aan tafel. De Fractie Groen stelde een plan op met suggesties die de mobiliteit volgens hen Grimbergen en vooral pijnpunt Strombeek-Bever ten goede komen. Sleutelen aan zone dertig en schoolomgevingen staat bij beiden hoog op de agenda.

Oppositiepartij Groen stak veel tijd in het opstellen van een lijst adviezen omtrent mobiliteit. Dat om wat suggesties op te werpen nu de meerderheid aan het nieuw mobiliteitsplan werkt. Aan tafel merkten ze op dat er een aantal gezamenlijke ideeën in staan.

Als eerste willen ze het centrum van Strombeek aanpakken. De snelheid moet daar omlaag. Dat staat zowel op het lijstje van Groen als bij schepen Roosen. “We willen graag een nieuw circulatieplan met verkeersremmers, bredere voetpaden en enkele eenrichtingstraten”, klinkt het bij Boelens. “Dat zou ik ook graag zien, liefst in het centrum en aan de scholen”, stemt Roosen in. “Over twee weken dienen we een nieuw reglement in wat zone 30 betreft. Daar waar nu één reglement geldt voor heel Grimbergen dat verouderd is, willen we per situatie een reglement. Zo kan je makkelijk bijsturen op één plek. Om maar een voorbeeld te geven: kies je aan een school voor tijdelijke zone dertig? Doe je dat voor heel de zone of voor een straat? Nu hangt dat allemaal aan elkaar en dat is niet praktisch.” Om dat af te dwingen willen ze beiden fysieke obstakels aanbrengen. “Een verkeersdrempel of asverschuiving werken remmender dan enkel een verkeersbord”, klinkt het bij Roosen. Dat zou ook al moeten helpen om mensen weg te houden uit het centrum van Strombeek, net zoals de bedoeling gaat zijn bij de herinrichting van het plein aan CC Strombeek.

Autodelen? Fietsdelen? Ja. Met mondjesmaat

Ook parkeren is een doorn in het oog in Strombeek-Bever. Daar is een nieuw parkeerplan in de maak dat de gemeente wellicht eind dit jaar of begin volgend jaar uitrolt. “Groen haalde aan dat ze daarin ook een duidelijke plek willen voor autodelen. Zowel particulier als via autodeelsystemen als Cambio. Wij staan daarachter maar niet even fanatiek als Groen.” De vraag naar deelsystemen ligt in Strombeek bijvoorbeeld hoger dan in Humbeek. De gemeente gaat zelf een auto leasen die ze delen onder het gemeentepersoneel. Op avonden en in weekends zullen inwoners deze kunnen reserveren. Het autodelen willen ze eerder mondjesmaat introduceren. “Wel zijn we nu klaar voor het fietsdelen. Er komen in 2022 twee mobipunten waar dat mogelijk gaat zijn. Eentje op het Sint-Amandsplein en een aan de stelplaats van de bussen.”

De ‘knip’ die stof doet oplaaien

Eddie Boelens (Groen): “Verder zijn wij heel erg voorstander van de ‘knip’ aan de scholen. De straten daar volledig autovrij maken. Kinderen een veilige weg bieden om te voet of met de fiets naar school te komen. Maar daar gaat de meerderheid nooit mee instemmen.” Goed geraden: “Dat krijg ik niet verkocht bij de meerderheid en niet bij de handelaren”, beaamt Roosen meteen. “Dat is voor ons een te extreme visie.” Hij is ervan overtuigd dat het inrichten van de nieuwe zone dertig en het testen van bijvoorbeeld een school- of fietsstraat dusdanig gunstig zal zijn dat het volledig mijden van auto’s niet nodig is. “De directie van ‘t Villegastje schat dat 70% met de auto komt. Dat is enorm veel voor zulke stedelijke omgeving. Dat moet anders. De knip? Dat is een brug te ver.”

Te veel zwaar verkeer

Naast de schoolomgevingen is ook het zwaar verkeer een bekommernis van schepen Roosen. Op de assen Beigemsesteenweg - Meerstraat en de Humbeeksesteenweg - Benedenstraat kampen ze met zwaar verkeer. Veel zwaar verkeer. “Daar mag zwaar verkeer rijden maar het percentage zwaar verkeer ging daar sterk de hoogte in en dat is niet de bedoeling. Geladen vrachtwagens hotsen daar nu de straten door omdat het de kortste weg is, er andere wegen dicht zijn en het toegestaan is. In de toekomst willen we dit regionaal aanpakken en die zware belasting daar aanpakken. Enkel zwaar verkeer dat daar plaatselijk nodig is zal daar nog mogen rijden”, licht de schepen van mobiliteit toe. Dan doelt hij op vrachtwagens die winkels in de buurt bevoorraden en bussen.

“We gingen samen aan tafel om onze suggesties te delen. Ik was blij verrast dat betrokken schepen Roosen een aantal punten aanhaalde als deel van het mobiliteitsplan dat ze opstellen. De neuzen staan in dezelfde richting”, klinkt het blij bij Eddie Boelens. “Hij had ons dossier duidelijk grondig doorgenomen en dat weet ik zeker te appreciëren.” De betrokkenheid die de oppositiepartij hiermee aantoonde kon Roosen dan ook bekoren. “Het was een vruchtbaar gesprek. Ook al zitten we voor sommige punten te ver van elkaar.”

Als er eensgezindheid is, mag het ook gezegd worden.