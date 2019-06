Opnieuw duizenden bezoekers verwacht op ‘Brocante op den Dries’ DBS

13 juni 2019

08u47 0 Grimbergen Op de derde zondag van juni wordt naar jaarlijkse gewoonte opnieuw de ‘Brocante op den Dries’ georganiseerd in Beigem. Wie geïnteresseerd is in oude meubelen, schilderijen, antiek porselein, glaswerk, trendy vintage voorwerpen of oude postkaarten, komt op zondag 15 juni van 10 tot 18 uur weer ruimschoots aan zijn trekken.

Een markt organiseren op een plaats waar de Franken er in de derde en vierde eeuw één hielden, is niet zo ongeloofwaardig als het lijkt. De Beigemse Brocante op den Dries maakt het waar, telkens op de derde zondag van juni. En dat al 27 jaar lang.

De eerste markt werd georganiseerd in 1992 en was beperkt tot de Coppendries en de hoek met de Beigemsesteenweg. Er waren dat jaar niet meer dan 36 standhouders. Intussen is de brocante uitgegroeid tot een internationaal gekende markt met 250 standhouders en zelfs meer dan 10.000 bezoekers.

Bezoekers kunnen op drie plaatsen aan de markt beginnen. Mensen die via binnenwegen uit Nieuwenrode, Kapelle-op-den-Bos, Humbeek en aanverwante gemeenten komen, starten het best op het kruispunt van de Meerstraat met de Beigemsesteenweg. Dit is ook de enige ingang voor de standhouders. In de Meerstraat kan men ook de Coppendries in of men kan beginnen aan Ten Berg (Gemeentehuisplein) en de Beigemsesteenweg.