Opgepakte drugsverdachte mogelijk besmet met corona: negen Grimbergse agenten bijna 24 uur in quarantaine SHVM

09 maart 2020

08u23

Grimbergen Negen agenten van de lokale politie van Grimbergen hebben afgelopen zaterdag bijna 24 uur in quarantaine doorgebracht. Vermoedelijk was een Albanese man, die de politie zaterdagavond had opgepakt, besmet met het coronavirus.

Om 21 uur werden negen agenten van de lokale politie Grimbergen in quarantaine geplaatst. Dit omdat vermoed werd dat een Albanees, die ze zaterdagavond hadden opgepakt, besmet was met het coronavirus. Uit een test bleek dat de man toch niet besmet was. Bijgevolg mochten de agenten de quarantaine zondagavond om 20 uur opnieuw verlaten.

“De agenten waren zaterdag binnengevallen in een cannabisplantage in deelgemeente Strombeek-Bever waar ze drie Albanezen oppakten. Een van drie kwam net terug uit Italië en had bovendien een verkoudheid. Omwille van de vrees dat de man besmet was door het coronavirus zijn de negen agenten op het commissariaat in quarantaine geplaatst. Het drietal werd naar de gevangenis van Brugge gevoerd. Nadat bleek dat er van een besmetting geen sprake was is de quarantaine opgeheven en werden de drie teruggebracht naar Grimbergen voor verder verhoor”, aldus burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) van Grimbergen.