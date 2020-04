Openluchtzwembad De Lammekes gaat voor de zomer tegen de grond Margo Koekoekx

21 april 2020

18u47 0 Grimbergen Vorig jaar rond deze tijd maakte het Grimbergse gemeentebestuur bekend dat het einde verhaal was voor het openluchtzwembad De Lammekes in de Veldkantstraat. “De beslissing is gevallen. Nu is het wachten op de afbraakvergunning. De werken zouden tegen de zomer uitgevoerd worden, al zal corona die planning mee bepalen”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open-Vld).

En meteen na aankondiging van afbraak rijst de vraag wat er dan in de plaats zal komen. “Dat staat nog niet vast. Komt daar de nieuwe feestzaal? Nieuwe sportterreinen? Nog iets anders? Dat zijn nog knopen om door te hakken”, zegt Selleslagh. “Feit is dat daar nog technische toestellen staan die onbruikbaar zijn en alles is daar nu aan het vervallen. Tijd om op te ruimen want er komt in elk geval iets nieuws.”

Velen zullen met plezier terugkijken op zomers die ze aan het openluchtzwembad beleefden tijdens hun jeugdjaren. Voor anderen is het eerder een dubbel gevoel door de laatste jaren. In een nog niet zo lang geleden verleden was het noodzakelijk bepaalde momenten te sluiten wegens te weinig redders. Ook de politie moest geregeld tussenkomen door het bezoek van amokmakers, al beterde dat de laatste jaren opnieuw. Maar daar bleef het niet bij. Zo waren er geregeld mankementen aan de infrastructuur.

Technische problemen

De Grimbergse zwembaden hebben al serieuze strijden geleverd. Zwembad pierebad in Strombeek-Bever kent zijn geschiedenis wat technische problemen betreft, maar ook bij De Lammekes was dat meer dan eens het geval. Schepen voor sport Tom Gaudaen (Open Vld), getuigde vorig jaar nog bij de aankondiging van de definitieve sluiting: “Het kostenplaatje voor het herstellen van de infrastructuur valt niet te verantwoorden. Die is gewoon té verouderd.”