Openingsuren recyclageparken wijzigen door hitte DBS

25 juni 2019

15u19 0 Grimbergen Omwille van de hitte worden de openingsuren van de de twee recyclageparken in Grimbergen van woensdag 26 tot en met zaterdag 29 juni aangepast.

De containerparken in Strombeek-Bever op de Nijverheidslaan en de Humbeeksesteenweg in Grimbergen zullen in die periode open zijn van 7.30 tot 12.30 uur. De gebruikelijke sluitingsdagen blijven wel behouden. Als de hitte ook volgende week aanhoudt, wordt de regeling mogelijk verlengd.