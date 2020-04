Op zoek naar laptops voor leerlingen Margo Koekoekx

09 april 2020

17u20 0 Grimbergen Johan Declerck lanceert het idee om laptops te voorzien voor schoolgaande kinderen. Het doel is dat oude maar nog werkende laptops worden ingezameld. Daarna zouden vrijwilligers ze opschonen en via de ICT-dienst van de scholen kunnen aanbieden voor kinderen die het thuis niet breed hebben.

Johan Declerck: “Kansarme kinderen en jongeren zullen niet in staat zijn om van thuis uit school te volgen omdat ze geen computer en/of internet hebben. Indien de scholen na de paasvakantie nog niet open gaan en leerlingen nieuwe leerstof te verwerken krijgen, dreigt een toename van de leerachterstand.” Johan heeft al weet van enkele vrijwilligers, waaronder van repaircafé, die zich mee achter het initiatief willen scharen. “Het liefst zou ik zien dat de gemeente deze kar trekt. Zij toonden wel interesse en zouden navraag doen bij de scholen”, aldus Johan Declerck.

“We hebben de gemeentelijke scholen gecontacteerd en stellen vast dat vooral bij ‘t Villegastje nood is aan materialen voor leerlingen. We contacteerden intussen ook bedrijven zodat we over verschillende uniforme toestellen beschikken. Dat zou het voor de vrijwilligers ook makkelijker maken om ze gebruiksklaar te maken”, klinkt het bij Karlijne Van Bree (Vernieuwing), schepen voor Onderwijs.

Oppositiepartij Groen wil een oproep lanceren om bruikbare laptops in te zamelen.“Groen concentreert zich in de eerste plaats op de noden van de onthaalgroep, de OKAN-klas, en de Regenboog om daar de concrete noden te lenigen. Omwille van het grote tekort aan laptops voor leerlingen van ’t Villegastje wil Groen ook hier extra ondersteuning bieden”, aldus Eddie Boelens.

Wie laptops, die nog in relatief goede staat zijn, heeft, kan die bezorgen aan Joris Robberechts. Contact opnemen kan via joris.robberechts1@telenet.be.