Oorlogsveteraan blaast in stijl 100 kaarsjes uit WHW

30 juni 2019

19u06 0 Grimbergen De Canadese oorlogsveteraan Sidney ‘Sid’ Cole blaast morgen pas 100 kaarsjes uit maar werd vandaag al uitvoerig gevierd. Maar liefst 140 familieleden, vrienden en buren kwamen hem helpen om 100 kaarsjes uit te blazen. Sid genoot met volle teugen.

Sid maakte al veel mee in zijn leven maar het verjaardagsfeest dat hem vandaag te beurt viel zal toch zijn meest spectaculaire birthday party geweest zijn. 140 mensen, waaronder de Canadese ambassadeur, werden verwelkomd in de Charleroyhoeve. Sid werd thuis opgehaald door een colonne legerjeeps en en een aantal old timers die hem doorheen Grimbergen reden. “Het was een fantastische dag. Mijn papa heeft er echt met volle teugen van genoten”, blikt zijn dochter Anita terug, “er waren 140 naasten en het feest stond bol van mooie momenten. De doedelzakmuziek bracht herinneringen naar boven, de trip door Grimbergen vond hij onvergetelijk en natuurlijk waren er ook de jeeps. Doe daar het zonnetje bij en het was perfect. Het was binnen wel heel warm maar iedereen kon buiten afkoelen. Een droomdag voor hem”, aldus zijn dochter Anita.