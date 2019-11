Ook vrijdag nog geen witte rook bij De Lijn: staking gaat volgende dagen gewoon verder MKV

08 november 2019

08u22 24 Grimbergen Het personeel van De Lijn in Vlaams-Brabant staakt voor de vierde dag op rij. De Lijn nodigde de vakbonden vrijdagmiddag opnieuw uit voor verdere gesprekken. Eerst was onduidelijk of de vakbonden daarop zouden in gaan, maar uiteindelijk kozen ze ervoor om niet opnieuw aan tafel te gaan zitten.

De vakbonden staken dus - voor de vierde dag op rij - gewoon verder. Ze legden vrijdagochtend de voorstellen van de directie voor aan hun achterban, die ze afkeurde. Ze bliezen verder overleg op vrijdagnamiddag af. “Wij doen dat omdat we voelen dat we daarmee voorlopig geen verdere resultaten zullen boeken. Nutteloos bij elkaar zitten, brengt alleen maar tijdverlies met zich mee.”

De vakbonden laten weten dat ze hun acties zullen verderzetten. Ze laten het personeel de keuze om op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 november thuis te blijven. De socialistische vakbond roept intussen op om de staking op woensdag 13 november uit te breiden naar heel Vlaanderen. Of dit effectief het geval zal zijn is nog niet bevestigd.

Sociale bemiddelaar

Ook de directie van De Lijn zelf laat van zich horen. “De sociale bemiddelaar heeft ondertussen het initiatief genomen voor een gesprek op dinsdag 12 november. Onze deur blijft open staan met het oog op het zo snel mogelijk herstellen van de dienstverlening aan de klanten.” Verder laten ze weten dat ze achter hun voorgelegde voorstel van donderdag te blijven staan.

Andere taal

De vakbonden zijn niet te spreken over wat er zich donderdag afspeelde. “Het lijkt alsof vakbonden een andere taal spreken en de directie een totaal andere visie heeft op het ongenoegen van het personeel”, zegt Marcel Conters van het ACOD, die vrijdag overlegde met de vakbondstop en de achterban. “Concreet kregen wij weer minieme voorstellen die niet gefundeerd werden.” Ondertussen lieten ze weten niet akkoord te gaan met het voorstel.

Verwarrend

Het overleg op donderdag mondde uit in een grote chaos. Eerst kwam er witte rook: in een mededeling liet De Lijn weten dat directie en vakbonden nieuwe afspraken hadden gemaakt over de dag- en personeelsplanning van de chauffeurs, de vakantieregeling, aanwervingen en de planning van de Lijncontroleurs. Iedereen zou terug aan het werk gaan op vrijdag.

Even later weerlegden de vakbonden het akkoord dat De Lijn aankondigde. “Onze leugenachtige directie verspreidt via de pers dat er een akkoord is. Niets is minder waar. Onze acties gaan gewoon verder”, klonk het donderdagavond. “Omstreeks 18.00 uur hebben zij kwaad de vergaderzaal verlaten, zonder dat het tot een akkoord kwam.”

Privatiseren

Vervolgens stuurde De Lijn een tweede bericht uit. Ze betreuren dat de vakbonden hun acties doorzetten. “Op deze manier zijn ze de beste objectieve bondgenoten van wie het openbaar vervoer wil privatiseren”, liet Roger Kesteloot, directeur-generaal bij De Lijn weten.

Daarnaast liet ook Els Ampe (Open Vld), Vlaams volksvertegenwoordiger, weten dat ze niet opgezet is met de gang van zaken. De communicatie van De Lijn blinkt volgens haar uit in vaagheid. “Bezorg de reizigers concrete informatie over hoelang de staking nog zal duren en welke buslijnen getroffen zijn”, eist ze.

De personeelsleden van De Lijn in de Vlaamse rand rond Brussel legden dinsdag het werk neer. Donderdag breidde de staking uit naar delen van het arrondissement Leuven. Nu roept ABVV op om woensdag 13 november over heel Vlaanderen te staken.