Onzekerheid voor jaarmarkt, Voodoo Village en Palmfuif Margo Koekoekx

02 juli 2020

14u15 0 Grimbergen Of de twee populaire muzikale evenementen in Humbeek en de jaarmarkt in het centrum kunnen doorgaan dit jaar is nog steeds een groot vraagteken. Normaal zou de beslissing afgelopen maandag vallen op het college maar dat werd uitgesteld omdat nog niet alle instanties werden geraadpleegd.

De Palmfuif is de vaste afsluiter aan het einde van augustus en Voodoo Village vindt steeds begin september plaats, samen met de jaarmarkt.

Maandag 6 juli zal het college de knoop doorhakken als ze over alle nodige informatie beschikken. “We willen niet strenger zijn dan de regels die de overheid oplegt. De nodige veiligheidsplannen moeten er wel zijn, net als een circulatieplan en onze veiligheidscel moet zich daarover buigen. De burgemeester heeft bij beide organisatoren al laten vallen dat de kans klein is dat de evenementen kunnen doorgaan”, zegt eerste schepen Philip Roosen (N-VA).

“Ook voor de jaarmarkt is het nog even afwachten omdat daar bezoekers van alle kanten komen. We wachten het advies van de veiligheidcel af en nemen daarna met het college een beslissing”, bevestigt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld).