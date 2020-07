Ongeval met fietsers op gevaarlijke Humbeeksesteenweg Margo Koekoekx

26 juli 2020

17u15 0 Grimbergen Op de Humbeeksesteenweg in Grimbergen gebeurde zondagvoormiddag een ongeval met fietsers. Daarbij raakten twee fietsers ernstig verwond. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis.

De straat staat gekend als gevaarlijk voor de zwakke weggebruiker. Het wegdek is op verschillende plekken in slechte tot zeer slechte staat. Zelfs inwoners plaatsen al jaren smeekbedes op borden om op te roepen iets aan de situatie te doen. Op sommige plekken is er zelfs geen sprake van een fietspad en moeten fietsers zich verplaatsen naar de rijbaan, kort voor een gevaarlijke bocht. Op de Humbeeksesteenweg mogen auto’s 70 km/u rijden. Voor zwaar verkeer is dat 50 km/u.