Onderzoek naar cannabisplantage sleept 3 jaar aan: slechts straf met uitstel gevraagd voor teler Wouter Hertogs

26 mei 2020

15u42 0 Grimbergen Een 29-jarige man riskeert 1 jaar cel met uitstel voor het uitbaten van een cannabisplantage drie jaar geleden. Zelf ontkent hij tot op de dag van vandaag iets met de plantage te maken te hebben.

In april 2017 werd in een woning in het centrum van Grimbergen een cannabisplantage met 62 planten aangetroffen. Eerder hadden buurtbewoners al een indringende cannabisgeur opgemerkt rond de woning. Al snel viel de verdenking op een vriend van de huurder van het pand. Deze vriend had immers de sleutel van het huis gekregen van de huurder, omdat die zelf in het buitenland vertoefde. De man was regelmatig gezien aan het pand en telefonieonderzoek bevestigde dit. Toch ontkende hij tijdens het onderzoek in alle toonaarden zijn betrokkenheid. Volgens hem wist hij niets van een plantage en moest iemand anders betrokken geweest zijn bij de cannabisteelt. Ook ter zitting herhaalde hij dit. De verdediging vroeg dan ook de vrijspraak. Het parket gelooft geen snars van zijn uitleg. “Enkel beklaagde had de sleutel van het pand. Niemand anders. Wie zou het dan moeten gedaan hebben?”Omdat het onderzoek te lang aansleepte stelde het parket zich tevreden met een straf met uitstel. Uitspraak op.12 juni.