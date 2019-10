Ondergrondse parking Gemeenteplein ten vroegste tegen eind 2021 klaar Margo Koekoekx

10 oktober 2019

16u50 0 Grimbergen De ondergrondse parking in Strombeek aan het Gemeenteplein komt er hoe dan ook. Het is een idee dat al jaren leeft en dat binnenkort ook tot uitvoering komt. Momenteel werkt Aquafin aan een apart rioleringsstelsel en aan het bufferbekken. Aansluitend starten de werken aan de parking in de zomer van 2020.

Op 18 oktober vindt er een informatievergadering plaats in sporthal Soens, de omwonenden en de handelaars zullen daaromtrent een brief ontvangen.

“De werken van Aquafin duren tot de zomer van 2020. Aansluitend start de bouw van de ondergrondse parking. Hiervoor heeft ons bestuur de nodige budgetten vrij gemaakt. De bouw van de ondergrondse parking zal dan nog minstens anderhalf jaar duren”, meldt burgemeester Selleslagh (Open Vld). “De ondergrondse parking moet soelaas bieden voor het parkeerprobleem”, laat Schepen van cultuur en mobiliteit Philip Roosen (N-VA) weten. Zowel de omwonenden klagen hierover als de bezoekers van het Cultuurcentrum. “Door een ondergrondse parking in te richten blijft er bovengronds ook meer ruimte voor andere zaken, zoals voorzien in het masterplan”, klinkt het bij Roosen.

Bakkerij genoodzaakt tot verhuis

Uit noodzaak verhuisde Nathalie Van Duüren (53) en Fabrice Debroux (48) met hun zaak bakkerij Biasetto naar een pand enkele straten verderop. “Wij hebben nog het geluk gehad dat we konden verhuizen naar een leegstaande bakkerij op het Sint-Amandsplein. Die huren we nu. Dat is een heel grote investering maar we kunnen niet anders. De gemeente komt daar dan ook niet in tussen. De andere handelaars konden niet zomaar naar een ander pand te verhuizen en zitten wel met de gebakken peren. Denk aan apotheek De Backer, Orthodontie Coltura - Morlet, Optiek Bourgois en kapsalon MIYA.”

Ik zie het nut van een ondergrondse parking in,

maar wil vooral dat onze winkels bereikbaar blijven Nathalie Van Duüren van bakkerij Biasetto



Ze hopen dat de werken snel voorbij zijn en dat er voldoende rekening wordt gehouden met de middenstand. “Ik zie het nut van een ondergrondse parking in, maar wil vooral dat onze winkels bereikbaar blijven.”

Kortparkeren

“Wij gaan zeker ijveren voor het kortparkeren. Dat is echt nodig voor de verschillende zaken die zich op en rond het Gemeenteplein bevinden”, zegt Nathalie. Eerder maakten de handelaars er ook al een punt van. De gemeente plaatste toen wel de nodige verkeersborden aan, maar er werd amper controle uitgevoerd wegens het onderbemande politiecorps. “Hopelijk komt daar verandering in. Nu parkeren daar mensen die vervolgens de bus nemen om te gaan werken”, zegt Nathalie.

Geen advocaat

De handelaars zitten hierdoor wel met de gebakken peren de komende tijd. “In opstand gaan wij nu niet komen. Het eerste plan, dat van enkele jaren geleden dateert, was om het plein volledig verkeersvrij te maken. Daar konden wij, samen met nog wat andere handelaars, absoluut niet mee akkoord gaan en we schakelden toen een advocaat in. Nu liggen er andere plannen op tafel. We zijn benieuwd naar de informatievergadering. Daar zullen we wel meer te weten komen”, besluit Nathalie.