Omleiding zorgt voor heibel tussen Grimbergen en Vilvoorde Margo Koekoekx

18 september 2019

18u22 0 Grimbergen Onenigheid tussen Grimbergen en Vilvoorde. Binnenkort zitten er werken aan te komen aan de Wolvertemsesteenweg in Grimbergen. Hiervoor overlegde Philip Roosen met de betrokken schepenen van Vilvoorde omtrent de omleiding van het zwaar verkeer. “De omleiding zou best verlopen via Vilvoorde. Maar burgemeester Hans Bonte besliste in het college van burgemeester en schepenen eenzijdig om dit niet toe te laten. Daardoor zal alle verkeer alweer langs de Spaanse Lindebaan moeten rijden”, klinkt het bij Roosen.

De werken die lopen van 30 september tot 11 oktober 2019 zijn nodig om vooronderzoek te doen. Dit met het oog op de werken die vanaf half 2020 zullen plaatsvinden om de weg te kunnen herinrichten. Er zijn uit het overleg drie opties naar voren gekomen. Hiervan bleek slechts één een mogelijkheid. “Die optie was om de omleiding aan te leggen via de R0 om vervolgens langs de Medialaan, Koning Boudewijnlaan en de AlbertI-laan. Die straten hebben echter niet de ideale ondergrond voor zwaar verkeer, net zoals de Spaanse Lindebaan in Grimbergen. De Koning Boudewijnlaan is vrij smal en bevindt zich tussen twee rondpunten. Aan het einde van het traject zou iedereen dan nog volledig moeten terugdraaien aan de rotonde met de kasseisteen op de Rubenslaan om vervolgens richting Grimbergen te kunnen rijden”, staat Barbara De Bakker, schepen van mobiliteit, burgemeester Hans Bonte bij. Dat voorstel werd bijgevolg niet aanvaard. “We begrijpen hun probleem en zijn zeker bereid te helpen maar de oplossing was niet ideaal. Net zoals de oplossing langs de Spaanse Lindebaan op Grimbergs grondgebied ook niet ideaal is.”

Aankomende werken

Philip Roosen benadrukt dat zowel Grimbergen als Vilvoorde de komende jaren veel grote werken gaan uitvoeren. Hij is zwaar ontgoocheld. “Ik begrijp deze beslissing niet. We moeten elkaars partners zijn en elkaar steunen bij werkzaamheden. In plaats van meer bovenlokale samenwerking, merk ik hier dat burgemeester Bonte eenzijdig beslist en geen rekening houdt met de buurgemeentes. Zo had hij vorig jaar ook al de Brusselsesteenweg aan de Lenterik afgesloten zonder overleg. Hierdoor werd Grimbergen gedurende maanden overstelpt met zwaar vervoer”, merkt Roosen op.