OCMW stopt met dienst voor onthaalouders. De Tovertuin staat paraat Margo Koekoekx

28 juli 2020

13u33 0 Grimbergen Vijf onthaalouders die nu werkten via de OCMW-dienst van Grimbergen stapten over naar De Tovertuin, de dienst voor onthaalouders van 3Wplus.

In 2020 waren er nog zes onthaalouders actief via de OCMW-dienst. Die dienst stopt ermee omdat twee van de drie personeelsleden op pensioen ging en er steeds minder vraag is naar onthaalouders. Verschillende organisaties boden aan om naar hen over te hevelen. De meesten kozen daarbij voor de Tovertuin. Volgens 3Wplus zorgde de nabijheid en persoonlijke aanpak daarvoor.

“Zowel de vraag als het aanbod zijn de laatste jaren gedaald, blijkt uit onze evaluatie. In 2015 hadden we nog 99 kindjes die naar 18 onthaalouders gingen, in 2019 waren dat nog 51 kindjes naar 8 onthaalouders en ondertussen zijn er maar 6 onthaalouders meer over”, zei Anne Laure Mouligneaux (N-VA), schepen van Welzijn eerder al.