Nutswerken in Prinsenstraat en Spaanse Lindebaan

19 augustus 2019

Vanaf vandaag wordt er gewerkt in de Prinsenstraat (tussen de rotonde en Guldendal) en in de Spaanse Lindebaan (tussen de rotonde en de Tangestraat). Er worden nieuwe nutsleidingen (Fluvius) aangelegd.

De Prinsenstraat wordt tussen de rotonde en Guldendal afgesloten voor alle verkeer. Voor fietsers en voetgangers is er wel een doorgang voorzien. In het Guldendal wordt een snelheidsbeperking van 30 km/uur ingesteld. In de Spaanse Lindebaan wordt er éénrichtingsverkeer ingesteld tussen de rotonde en de Tangestraat (rijdende naar de rotonde). Ook hier geldt een snelheidsbeperking van 30 km/uur. Wegomleidingen worden aangeduid. Het einde van de werken is voorzien op 30 augustus.