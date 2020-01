Nieuwjaarsdrink voor inwoners Grimbergen MKV

09 januari 2020

12u22 0 Grimbergen Gemeente Grimbergen klinkt op het nieuwe jaar, en dat doen ze samen met hun inwoners. Aanstaande zondag worden die laatsten trouwens ontvangen door een ‘professioneel team verwelkomers’. Die zullen voor de nodige ambiance zorgen.

“Deze week zondag 12 januari 2020 is het weer zo ver dan ontvangt de gemeente Grimbergen tussen 11 en 14 uur haar inwoners op het Kerkplein om te toasten op een gelukkig, knallend en vooral gezond jaar 2020!”, laat William De Boeck (Open Vld), schepen voor Feesten weten.

Om het jaar verder goed in te zetten gaat de trekking van de eindejaarsactie van de middenstand door. Wie in december 2019 in Grimbergen shopte, ontving lotjes vanaf een bepaalde aankoopschijf. Diegene die hun lotjes ingevuld binnenbrachten maken kans op verschillende waardebonnen. Ter plekke is ook nog een tombola voor wie aanwezig is en wil deelnemen.

Iedereen wordt verwacht op het Kerkplein van 11u tot 14u. Het eerste uur trakteert het gemeentebestuur de drankjes. Verder zullen de lokale verenigingen ervoor zorgen dat er geen kans op uitdrogen bestaat.