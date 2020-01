Nieuwe zoektocht naar vermiste Frederik Vanclooster (21) levert opnieuw geen resultaat op SHVM

04 januari 2020

11u29 40 Grimbergen In Vilvoorde is deze voormiddag de zoektocht naar Frederik Vanclooster (21) hervat, de jongeman die sinds woensdagnacht vermist is. Dat meldt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. Een helikopter is daarbij de hele Zennebedding overgevlogen. Ook dat leverde nog geen resultaten op.

Vrijdagavond meldde de Cel Vermiste Personen dat de zoektocht naar de 21-jarige Frederik uit Vilvoorde gestaakt zou worden tot dinsdag. “Als we zaterdag opnieuw komen zoeken, gaan we exact hetzelfde zien. Indien er geen nieuws komt, zoeken wij komende dinsdag of woensdag opnieuw met de sonar”, klonk het toen.

De zoektocht die vandaag met de helikopter aan de gang was, had volgens woordvoerder Alain Remue niets te maken met het kanaal zelf. “De helikopter vloog vanaf Vilvoorde tot het Zennegat in Mechelen”, zegt Remue. “Het gaat hier om de achterkant van de Kruitfabriek en het is dus belangrijk om dit ook te checken. Vandaag werd de focus gelegd op de bermen en de bedding van de Zenne. We zitten met een knalblauwe lucht en dus is de zichtbaarheid is perfect”, stelt Remue. “We proberen systematisch alles uit te sluiten.”

Volgens Remue zou de zoekactie vandaag een uur in beslag nemen.

Ook de Brusselse brandweer zakte vandaag af naar het kanaal. Zij boden zich vrijwillig aan om met hun sonarboot deel te nemen aan de zoekactie, wat zo’n tweetal uur duurde. “Deze mensen hadden een oefening gepland en in plaats van die in Brussel te houden, hebben ze aangeboden die op het kanaal te doen, om zo te helpen bij de speurtocht”, zegt Alain Remue. “We zijn graag op dat aanbod ingegaan.”

Zoekacties

De 21-jarige Vanclooster werd voor het laatst gezien op woensdagochtend 1 januari rond 3 uur, aan de Steenkaai in Vilvoorde. De 1,94 meter grote en normaal gebouwde jongeman heeft bruin haar, droeg een bril met ronde glazen, een bruine fluwelen broek, een blauw geruit hemd, een grijze trui en een donkerblauwe winterjas.

Woensdagnamiddag en -avond hadden tientallen vrijwilligers al een spontane zoekactie gehouden en donderdagvoormiddag doorzochten enkele honderden vrijwilligers onder leiding van de Cel Vermiste Personen opnieuw de omgeving. Ook op het kanaal Brussel-Schelde werd naar de verdwenen jongeman gezocht. Die speurtocht werd donderdagnamiddag kort na 16 uur stopgezet.

Hoe lang er nog gezocht zal worden, is niet duidelijk, klonk het eerder. “Dat hangt af van de omstandigheden en dat is iets dat we ook met de familie zullen moeten bespreken”, zegt Alain Remue. “We kunnen niet eeuwig blijven zoeken, ook al zouden we dat misschien wel willen.”

Scouts en Gidsen Vilvoorde

De Scouts en Gidsen Vilvoorde, waar Frederik leiding geeft, organiseerden vrijdagavond om 19 uur een warm moment voor mensen die daar nood aan hebben. De onrust van afgelopen dagen bracht al veel emoties met zich mee.

Ook de Vrije Universiteit Brussel betuigde al haar medeleven op haar nieuwswebsite VUBToday. Frederik is er masterstudent Computerwetenschappen. “We leven mee met zijn familie en vrienden en hopen dat Frederik snel thuiskomt”, klinkt het.

Medestudenten kunnen ook bij de studentenpsychologen van de VUB terecht als ze nood hebben aan een gesprek, via 02/629.23.06 of begeleiding@vub.be. “Onze gedachten zijn bij iedereen die het plezier heeft om Frederik te kennen”, meldt de VUB nog.