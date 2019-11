Nieuwe zebrapaden aan scholen in Strombeek MKV

07 november 2019

16u03 2 Grimbergen Er was eerder discussie of er nu wel of geen nieuwe zebrapaden zouden komen. De kogel is door de kerk, er komen snel twee zebrapaden bij in Strombeek.

Philip Roosen, eerste schepen van Grimbergen (N-VA), laat weten dat het in een zone dertig niet noodzakelijk is om zebrapaden aan te leggen. “Bij zulke zones gaan we uit van gemengd gebruik. Het college klopte in oktober af dat er toch nieuwe zebrapaden bijkomen. Dat zal zijn aan twee scholen nl. Het Villegastje en de Sint-Jozefsschool.”

“Als het weer mee zit worden de zebrapaden in november nog aangelegd. Voor de aanleg moet de temperatuur voldoende hoog zijn”, laat Roosen weten.

Roosen laat weten dat CD&V de vraag stelde om er meteen regenboogzebrapaden van te maken. Dit in het kader van steun naar holebi’s en/of transgenders toe. “Daar zijn we niet op ingegaan omdat we de boodschappen niet willen mengen”, klinkt het. “We willen de focus leggen op de veiligheid van de voetgangers aan de scholen. We overwegen wel het aanbrengen van 3D-zebrapaden. Die maken de automobilisten alerter”, geeft Roosen mee.