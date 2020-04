Nieuwe komeet is nu al zichtbaar met telescopen, en vanaf tweede helft mei met het blote oog Margo Koekoekx

07 april 2020

13u49 0 Grimbergen Bij Volkssterrenwacht MIRA kijken ze nu al reikhalzend uit naar de passage van een nieuwe komeet. C/2019 Y4 ATLAS is de komeet die twee automatische telescopen in Hawaï drie maanden geleden spotten. Op die drie maanden tijd nam ze al 60.000 keer toe in helderheid. Je kan ze nu al spotten met een grote verrekijker of een aardige telescoop.

Naar alle verwachtingen gaat de komeet C/2019 Y4 ATLAS met het blote oog te zien zijn in mei. Op 23 mei zou ze het best te zien zijn. Astronomen van over heel de wereld tellen nu al af maar zijn voorzichtig in hun voorspellingen.

Bij Mira citeren ze dan ook astronoom David Levy: “Kometen zijn als katten. Ze hebben beiden een staart en doen altijd hun zin.” Doordat de 5.000 jaar oude komeet voor het eerst in ons zonnestelsel te zien is houden ze ook deze keer rekening met de onvoorspelbaarheid van de komeet. Tot nu toe is alles veelbelovend. Een groen/blauwe kleur, een duidelijk zichtbare staart en de omstandigheden wat maanlicht en schemering van de zon betreft op 23 mei zijn allen gunstig.

Of ze bij Mira een kijkavond kunnen organiseren hangt volledig af van het verloop van de coronacrisis.

Philippe Mollet: “Het is al bijna een eeuwigheid geleden dat wij vanuit onze contreien een heldere komeet mochten aanschouwen die helder genoeg was om met het blote oog waar te nemen. In 1996 en 1997 konden we met kometen Hyakutake en Hale-Bopp zelfs twee keer genieten van het prachtige spektakel, maar sindsdien was het enkel mogelijk om kometen te zien met behulp van een verrekijker of telescoop.”