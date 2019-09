Nieuwe fase werken basisschool ‘t Villegastje gestart DBS

03 september 2019

10u23 0 Grimbergen Een eerste fase van de werken aan de schoolgebouwen van basisschool ‘t Villegastje is afgerond. Tijdens het komende schooljaar wordt verder gewerkt aan nog twee gebouwen van de school.

Eind juni werden de werken aan het nieuwe hoekgebouw ter hoogte van de Schoolstraat afgerond. In dit nieuwe gebouw bevinden zich nu 11 klassen voor het eerste tot het zesde leerjaar, zorgklassen, het secretariaat en de directie. De toekomstige eetzaal bevindt zich ook in dit gebouw, maar die ruimte wordt voorlopig gebruikt als lesruimte (twee klaslokalen) tot de werken in de Jan Mulsstraat zijn afgerond. De ingang van de school is verplaatst naar de Villegas de Clercampstraat 85. Ook de nieuwe speelplaats is klaar.

“Tijdens de zomervakantie is de aannemer begonnen met de renovatie van het oude schoolgebouw. Hier komt onder andere een nieuwe afdeling voor kleuters”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld). “Zij worden al enkele schooljaren opgevangen in tijdelijke containers in het Borrekesveld. Als alles zoals voorzien verloopt, zou deze renovatie tegen het volgende schooljaar klaar moeten zijn.”

De komende maanden wordt ook het gebouw in de Jan Mulsstraat waar de gemeentelijke keuken zich bevond, afgebroken. “Op die plaats komt een nieuw gebouw met een eetzaal met keuken waar maaltijden opgewarmd kunnen worden en een sportzaal. Die werken lopen tot het voorjaar van 2021.”

De werken aan de gemeentelijke basisschool zijn nodig omdat de oude schoolgebouwen te klein geworden waren. Met subsidies van de Vlaamse Overheid wordt de school uitgebreid naar een dubbele structuur, dat wil zeggen dat er per leerjaar twee klassen zullen zijn.