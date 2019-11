Nieuwe asfaltlaag in Meerstraat te Beigem MKV

15 november 2019

06u30 0 Grimbergen Wegenwerken van dinsdag 19 tot en met vrijdag 22 november, dan krijgen twee delen van de Meerstraat een nieuwe asfaltlaag.

Het eerste stuk is het kruispunt ter hoogte van de Meerstraat met de parklaan. Het tweede deel gaat over de weg tussen het huisnummer 173 in de Meerstraat en tot aan het kruispunt van de Beigemsesteenweg, de Zijpstraat en de Meerstraat (klein rondpunt red.).

De straat is dan afgesloten voor doorgaand verkeer. In de eerste fase van de werken kan plaatselijk verkeer wel nog. De omleiding zal lopen via de Beigemsesteenweg en de Rotsartlaan.