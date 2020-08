Nieuw woonproject in centrum Humbeek Wouter Hertogs

22 augustus 2020

11u30 0 Grimbergen Humbeek krijgt binnenkort een nieuwe wijk. Onder de naam Residentie Humbeke wordt er een nieuw groen woonproject van liefst 6.722 vierkante meter gerealiseerd. De Residentie zal komen in de schaduw van de kerktoren en rechtover de Vrije Basisschool De Cirkel in de Dorpsstraat.

Op de gronden is momenteel de site van grondwerken Emmerechts gelegen. Die krijgt samen met vijf andere rijwoningen die worden afgebroken, een nieuwe bestemming. “Emmerechts Grondwerken had nood aan uitbreiding, maar dat was hier in het centrum heel moeilijk. En dus verhuisde het bedrijf naar de nieuwe bedrijfssite van Grimbergen over de Verbrande Brug”, aldus zaakvoerder Bram De Ridder van het vastgoedkantoor ColorCasa uit Meise. Momenteel staat de loods nog in de Dorpsstraat en is de hele site verhard met betonplaten. Deze gaan allemaal verdwijnen. Een vijftal oudere rijwoningen die aansluiten op de straat en de site zullen worden afgebroken.

De projectontwikkelaar hield rekening met het dorpskarakter van Humbeek en kleurde grote delen van de site groen in. Zo komt er ook een speelbos en een gemeenschappelijke groene zone.

“We kregen geen bezwaren binnen van de buren tijdens het openbaar onderzoek voor de vergunning. Het is dan ook een positieve dorpsvernieuwing voor Humbeek. We hebben maximaal geïnvesteerd in groen door auto- en fietsstaanplaatsen ondergronds te creëren”, stipt de zaakvoerder van het vastgoedkantoor aan.“De site is voorbereid op een toekomst waarin verplaatsingen steeds meer met de fiets gebeuren. Zo zijn er 68 ondergrondse fietsstaanplaatsen en 21 bovengrondse. Voor het eerst in een project van ColorCasa voorzien we ook een fietslift.”