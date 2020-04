Nieuw koppel slechtvalken legt eerste ei in nestkast van basiliek Margo Koekoekx

06 april 2020

16u31 0 Grimbergen Maandagmiddag legde de slechtvalk haar eerste ei van het jaar in de nestkast aan de basiliek van Grimbergen. Het nieuwe koppel doet het dus goed. Prior Johan Goossens verwacht de komende dagen nog enkele eieren.

Op 23 maart nam een nieuw koppel zijn intrek in de nestkast en het gaat hen duidelijk goed af. Maandagmiddag was op beeld te zien hoe de slechtvalk haar eerste ei legde.

Afgelopen jaren was de kast het huis van een koppel slechtvalken. Dit jaar zagen ze echter enkel het vrouwtje weer. Twee mannetjes vochten om haar en later vormde ze met één van hen een koppel. Het mannetje is echter overleden na een gevecht en het vrouwtje werd verjaagd. Sinds 23 maart nestelen zij zich in de kast. “Normaal gezien komen er de komende dagen nog eitjes bij. Meestal zijn het er vier in het totaal. Vanaf het voorlaatste ei begint het vrouwtje te broeden”, legt Johan Goossens uit.