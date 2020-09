Nieuw fietspad voor Grimbergse Kruisstraat Margo Koekoekx

05 september 2020

11u49 0 Grimbergen De nutswerken in de Kruisstraat in Grimbergen sleepten maandenlang aan, maar het einde is in zicht, net als het nieuwe fietspad dat er komt.

Op het stuk van de Kruisstraat tussen de Molenstraat en de Steeneikstraat lag nog een oud fietspad. Normaal legt de nutsmaatschappij na de werken het wegdek weer dicht, maar nu niet. Er komt immers een nieuw, rood betonnen fietspad met een breedte van 2,20 meter. “Het is in het belang van de fietsveiligheid dat we deze investering doen. Het is een kostenplaatje van 170.000 euro waarvan De Watergroep en de gemeente elk de helft bekostigen”, zegt schepen Philip Roosen (N-VA) tevreden.

De nutswerken zijn daar na lange tijd klaar. Ze liepen vertraging op door de coronacrisis. De komende weken kunnen de werken aan het fietspad starten.

“Het stuk tussen de Molenstraat en de Beigemsesteenweg zullen we op termijn ook nog aanpakken. Zo wordt de verbinding tussen Beigem en Humbeek over de volledige lengte fietsveiliger”, aldus Roosen.