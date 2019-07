Niet meer te warm of te koud in CC Strombeek: cultureel centrum krijgt dubbele beglazing, nieuwe verwarmingsketel en deels vernieuwd dak DBS

15 juli 2019

11u51 0 Grimbergen Het cultureel centrum van Strombeek is dringend aan renovatie toe. Nieuwe dubbele beglazing, een nieuwe verwarmingsketel, zonnepanelen en ook een gedeeltelijk vernieuwd dak moeten voor een aangenamere temperatuur zorgen in zaal en foyer. Nog voor de start van het nieuwe seizoen zullen al een aantal werken opgestart worden. Er komt ook een nieuwe inkom wat de service naar de bezoekers toe ten goede zal komen.

Het CC Strombeek dateert uit 1973. Het centrum is intussen een vaste waarde en trendsetter geworden in de Vlaamse cultuurbeleving. Het gebouw is echter toe aan een grondige renovatie.

“De nieuwe bestuursploeg heeft de renovatie expliciet opgenomen in het nieuwe beleidsprogramma”, zegt cultuurschepen Philip Roosen (N-VA). “Nog voor het nieuwe seizoen van start gaat zullen er een aantal zaken worden aangepakt.”

Zo zal er een volledig nieuwe inkom worden gebouwd. “Vooral de werksituatie van de baliemedewerkers voldoet niet meer aan de hedendaagse normen en de voorschriften rond welzijn op het werk. Daarom zal de huidige inkom omgebouwd worden tot een nieuwe werkplaats voor de baliemedewerkers. Daarnaast zal dan een volledig nieuwe toegangsruimte komen. Ook de stoep buiten zal helemaal vernieuwd worden.”

Ook op energievlak zijn er ingrepen gepland. “De ramen bestaan nog steeds uit enkel glas hetgeen voor veel warmteverlies zorgt. Daarom zal er een nieuwe dubbele beglazing worden voorzien. In de tweede helft van augustus zal tevens worden gestart met de installatie van een nieuwe stookketel. De twee oude stookketels voldeden niet meer aan de noden en vertoonden vaak pannes. De combinatie van de nieuwe beglazing, en de nieuwe verwarmingsketel zullen niet alleen voor energiebesparing zorgen maar tevens voor een veel aangenamere temperatuur in de zaal en in de foyer.”

Zonnepanelen

Daarnaast werden afgelopen week zonnepanelen gelegd op het dak, waardoor het CC in zijn eigen energie kan voorzien. “Op korte termijn zal ook een deel van het dak vernieuwd worden. Er is namelijk een gedeelte waar geregeld waterinfiltratie is en dit zal dan ook grondig aangepakt worden. De rest van het dak zal in de nabije toekomst ook vervangen worden. Deze investering zal in de meerjarenbegroting vanaf 2020 worden opgenomen.”

De nieuwe ketel en de ramen zullen, zonder tegenslag, tegen eind september vervangen zijn. De inkom en het dak moeten voor de winter vernieuwd zijn.

Wim Meert, directeur van het CC Strombeek, is tevreden met die vooropgestelde uitvoeringstermijn. “Hierdoor kan de start van het nieuwe seizoen in een sterk gerenoveerd centrum genomen worden.”

De seizoensstart is gepland op zaterdag 14 september om 15 uur met een acrobatische parcoursvoorstelling ‘Follow me’ van Be flat, een Gents circus- en straattheatergezelschap.