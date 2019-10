Nacht van de duisternis Margo Koekoekx

09 oktober 2019

11u29 1 Grimbergen Op zaterdag 12 oktober is het Nacht van de Duisternis. De Vereniging Voor Sterrenkunde, de Vlaamse Volkssterrenwachten, de Bond Beter Leefmilieu en diverse natuurverenigingen willen dan de aandacht te vestigen op de immense lichthinder. Ook op Volkssterrenwacht Mira kan je terecht voor een avondje sterrenkijken, in het donker weliswaar.

Er schijnt nog steeds veel te veel licht recht de hemel in. België scoort dan ook hoog op gebied van lichtvervuiling. Nog steeds staat er te veel straatverlichting op de verkeerde plaatsen, daarbij komt nog dat veel van dat licht direct omhoog schijnt en dus verkeerd wordt gebruikt. We zouden het met veel minder licht kunnen doen zonder daarvoor in te boeten op vlak van veiligheid. Ook het energieverbruik kent daar nu de keerzijde van de medaille door.

LED-verlichting

Gemeente Grimbergen wil graag zijn steentje bijdragen en gaat de openbare lichten in enkele straten rond Volkssterrenwacht Mira doven, waaronder de parking van het Fenikshof en in de Abdijstraat, een deel van de Lagesteenweg, een deel van de Prinsenstraat en het Kerkplein. Verder worden de lichten systematisch vervangen door LED-verlichting om zo het energieverbruik te laten dalen.

Wil jij ook meedoen? Doof dan alle onnodige lichten in huis tijdens de nacht van de duisternis.