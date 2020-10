Nacht van de duisternis: Licht uit, kaars aan Margo Koekoekx

10 oktober 2020

Bij Volkssterrenwacht Mira hopen ze op medewerking van zoveel mogelijk mensen om vanavond de lichten te doven. Dat is niet alleen goed voor het milieu en de gezelligheid, het is bevordert de omstandigheden om in het duister naar boven te turen en te genieten van een hemel vol sterren en planeten.

“Aan het begin van de avond kunnen we de planeten Jupiter en Saturnus observeren, daarna verschijnt ook de planeet Mars en staat er ons een prachtige zomer- en herfststerrenhemel te wachten”, klinkt het bij Mira. Wie graag mee wou kijken vanuit Mira zelf, moest een plekje reserveren. Maar wees gerust, ook vanuit eigen tuin of vanop je balkon zal je kunnen genieten van de prachtige hemel. Doof jij mee de lichten?