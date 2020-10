Nacht van de Duisternis gemist? Je kan Jupiter, Saturnus én Mars nog spotten met het blote oog Margo Koekoekx

11 oktober 2020

17u31 0 Grimbergen Het eerste tijdslot van 19uur tot 22uur had pech. Maar de tweede reeks bezoekers bij Volkssterrenwacht Mira in Grimbergen ter ere van de Nacht van de Duisternis konden zich vergapen aan een prachtige hemel! Onder andere naar Mars en veel meer. “We konden uren in de lucht turen!”

Eerst gooide de wolken roet in het eten, vervolgens de regen. “Ik had het niet gedacht maar om 23 uur klaarde het plots op en konden we nog lang omhoog staren. Wie nog aanwezig was is uiteraard nog lang blijven plakken”, zegt Philippe Mollet.

Kon je er niet bij zijn? Je kan de planeten nog steeds met het blote oog spotten “Ze lijken even groot als een ster maar zijn helderder en dus makkelijk te spotten. Mooie details kan je enkel met een telescoop bekijken.” Na zonsondergang kan je in het Zuid-Westen Jupiter spotten. Het is het helderste punt aan de hemel. Als je dan een vuist opschuift naar links zie je een tweede planeet Saturnus. Pas later staat Mars zichtbaar aan de hemel. Die komt op wanneer de avond valt in het Oosten en gaat tegen de ochtend onder in het Westen. Mars is het duidelijkst te zien als hij hoog in het Zuiden staat. “Naar een rode stip zoeken moet je niet doen. Ondanks dat we het de ‘rode planeet’ noemen kleurt die eerder

In het totaal kwamen zo’n 75 bezoekers langs met reservatie. “Het was fijn om nog eens wat te kunnen organiseren”, klinkt het enigszins opgelucht. “In juli hadden we onze eerste activiteit om te herstarten, de Zonnekijkdag. Jammer maar helaas was het meteen weer afgelopen. Deze Nacht van de Duisternis verliep met veel minder volk dan anders maar goed. Gelukkig lopen onze individuele bezoeken op woensdagen en zondagen wel goed.” De cursussen stelden ze noodgedwongen uit maar de lezingen en de twee kijkdagen per maand organiseren ze nu digitaal. “Lid of niet, iedereen kan onze Astroclub van thuis in de luie zetel coronaproof volgen via ons YouTube-kanaal Virtuele Astroclub.”