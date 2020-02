Na 50 jaar procedure is het eindelijk zo ver: Sparrenlaan krijgt voet- en fietspad SHVM

15 februari 2020

18u47 3 Grimbergen Na vijf decennia is het eindelijk zo ver. De gemeente Grimbergen kan na tal van gerechtelijke procedures een voet- en fietspad aanleggen langs de Sparrenlaan. In de jaren zestig legde een Brusselse notaris de weg aan met de bedoeling er zo’n honderd huizen langs te plaatsen, maar dat plan werd nooit gerealiseerd. De notaris beschouwde de laan dan ook als zijn eigendom, de start van jarenlange procedures.

Een Brusselse notaris legde de Sparrenlaan in de jaren zestig aan, samen met de nodige rioleringen, met de bedoeling er zo’n honderd woningen te laten bouwen. Dat plan viel echter in het water aangezien de nodige nutsvoorzieningen niet werden uitgevoerd. De ruimte bleef dus een lange tijd leeg en de notaris beschouwde de weg die hij had aangelegd als privé-eigendom. Het kwam zelfs zo ver dat hij in de jaren tachtig een muur plaatste zodat de weg niet meer toegankelijk was voor het publiek.

Vandaag wordt de straat, die dwars door de velden loopt, druk gebruikt. Maar de straat wekt een groot onveiligheidsgevoel op omdat er nog steeds geen voet- en fietspaden te bespeuren zijn. Ook is er geen straatverlichting aanwezig. Maar daar komt nu verandering in volgens burgemeester van Grimbergen Chris Selleslagh (Open Vld). De gerechtelijke procedures kennen hun einde. “Nu de weg eigendom is van de gemeente en er een goedkeuring door de gemeenteraad wordt gegeven, kunnen we aan de slag. De straatverlichting werd al aangevraagd bij Fluvius”, aldus Selleslagh.