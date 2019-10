Mogelijk wintereditie van Flagrant aan ‘t water op komst Margo Koekoekx

08 oktober 2019

12u50 0 Grimbergen Flagrant organiseerde afgelopen zomer voor de derde keer op rij haar maandelijkse afterworks: Flagrant aan’t water. Deze zomer waren er al vier edities en daar komt nu misschien nog een vijfde bij.

Er komen gemiddeld zo’n 400 à 500 bezoekers op af en met het stralende weer was er zelfs een piek van 700 bezoekers. Het team van een tiental vrijwilligers zet er al te graag zijn schouders onder. “We zijn met een beperkte, maar goede equipe die echt alles zelf regelt: van de boottochtjes tot het eten en de drankstand. Of er nog een vijfde Flagrant komt? Daar zijn we nog niet uit. De goesting en motivatie is er bij iedereen in elk geval. Het hangt vooral af van het weer. Als het regent en koud is komt er toch geen mens op straat”, klinkt het bij Maaike Verbeiren (42), penningmeester van de club Jachthaven Grimbergen.

Wintereditie Flagrant

Als het weer meezit en er genoeg mensen zijn, organiseren ze ook een Winter Flagrant. Dat zal dan eerder met een varken aan het spit en een vuurtje zijn dan met tropische cocktails. Indien het lukt zie je het evenement op Facebook verschijnen.