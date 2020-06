Mobiel Energiehuis komt naar Strombeek-Bever Margo Koekoekx

15 juni 2020

17u09 0 Grimbergen De Kyotomobiel, die vanaf nu verder bestaat onder de naam het Mobiel Energiehuis, komt naar Grimbergen.

Van 15 tot 19 juni en 22 tot 26 juni staat het mobiel energiehuis op de parking van sporthal Singel in Strombeek-Bever. Je kan er terecht bij een energieaudit maar ook bij een coach om beter te renoveren: de BENOvatiecoach. Wie hier eens wil langsgaan kan dat het best deze periode doen want de mobiel keert niet terug in de winter. Alle informatie staat op de gemeentelijke website.