MIRA gooit deuren open voor gedeeltelijke maansverduistering DBS

12 juli 2019

15u46 0 Grimbergen Bij volkssterrenwacht MIRA kan je komende dinsdag 16 juli opnieuw een maansverduistering op de voet volgen. Het gaat wel maar om een gedeeltelijke eclips deze keer: de maan trekt wel door de schaduw van de aarde, maar enkel met de bovenste helft.

Het onderste deel van de maanschijf wordt dus niet verduisterd. Dit in tegenstelling tot de voorbije twee maansverduisteringen die in België te zien waren op 21 januari jongstleden en op 27 juli vorig jaar.

Volkssterrenwacht MIRA zal dinsdagavond geopend zijn vanaf 22 uur. Rond 22.02 uur begint het spektakel dat zijn hoogtepunt bereikt rond 23.32 uur. “Bij helder weer bekijken we natuurlijk de verduistering zelf met onze vele telescopen en grote verrekijkers, maar ook de talrijke andere pareltjes aan de zomerhemel en vooral ook de planeten Jupiter en Saturnus die nu dé blikvangers zijn”, zegt Philippe Mollet van MIRA. “Ook als het bewolkt is, kan je alles op groot scherm volgen via één van de talrijke live-webcasts, met deskundige commentaar van onze gidsen.” Meer info op mira.be.