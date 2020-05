Mini kettingbotsing op Vilvoordsesteenweg met bus Margo Koekoekx

14 mei 2020

17u18 2

Op de Vilvoordsesteenweg in Grimbergen was in de late namiddag een ongeval waarbij een bus van De Lijn en twee personenwagens betrokken waren. De voertuigen versperden de weg en brachten een omleiding langs de Oude Schapenbaan teweeg. Rond 17uur verlieten ambulances de plek, ook de bus werd intussen verplaatst.

Later meer.