Mindervaliden kunnen appartement geregeld niet uit door aanhoudende liftproblemen: "Ik heb een longaandoening. Ik doe er twintig minuten over om de trap op te geraken!"

13 december 2019

20u30 0 Grimbergen Bewoners van een appartementsblok in de Wemmelsestraat in Strombeek zitten al meer dan een jaar in nesten met hun lift. “We betalen jaarlijks, maar hij ligt wekelijks in panne”, klinkt het bij de bewoners. Noël woont al twaalf jaar op de vijfde verdieping, is invalide en doet er twintig minuten over om met de trap boven te geraken.

Nina Feridooni (30) is blij dat ze nog jong is en de lift niet écht nodig heeft. “Hij staat wekelijks in panne. Ook ik woon op de vijfde verdieping en moet met mijn boodschappen langs de smalle trap naar boven. Ik heb nog jonge benen en vind het al lastig maar in het gebouw wonen drie mindervaliden die niet weg kunnen wanneer nodig”, vertelt ze. Quach Vandan beaamt dat en vult verder aan: “Hier woont ook een vrouw met haar kindje. Onlangs was ze echt kwaad want zij kan met haar buggy niet langs de trap. Ze moet die volledig demonteren en via de trap naar beneden brengen om met haar kindje weg te kunnen. Zoiets kan toch helemaal niet! Elke week, soms zelfs meerdere malen, staat hij stil. Onlangs moesten we bellen om 13u en om 14u30 was het alweer van dat.”

Ook bewoner Noël Deprez (48) kaart het probleem aan. “Ik heb osteoporose en heb een longaandoening. Ik doe er twintig minuten over om de trap op te geraken!” Noël kwam eerder al twee keer vast te zitten in de lift samen met nog anderen. “De ene keer waren we na 30 minuten geholpen, de andere keer na 45 minuten. Gelukkig komen ze snel als je belt. Maar onlangs moesten we een week wachten voor er een wisselstuk gevonden was.”

Oxidatie

De problemen begonnen toen de lift door een nieuwe firma onderhouden werd. Huidige beheerder Cosmolift erkent dat ze vaak moeten langsgaan in het gebouw. “De lift moest aangepast worden naar moderne veiligheidstechnieken. Die zijn echter veel gevoeliger voor vocht. De meeste problemen daar zijn het gevolg van oxidatie. Onder in de liftschacht staat heel vaak water met alle gevolgen van dien. We hebben met de syndicus afgesproken dat dat waterdicht gemaakt moet worden want dat de problemen anders zullen aanhouden”, aldus Jan Quinteyn van Cosmolift.

Rioleringswerken

Syndicus Bruno Van Dam beaamt dat. “Ik heb offertes aangevraagd bij verschillende aannemers en het is een kwestie van tijd eer die werken zullen uitgevoerd worden. Wie voor de kosten zal moeten opdraaien is een ander verhaal.” Volgens hem is het probleem met water in de kelder en liftschacht nog erger geworden na de rioleringswerken in de straat. “Als het veel geregend heeft en je neemt de lift, hoor je het water in de schacht”, vertelt Nina nog.

Burgemeester Chris Selleslagh laat weten niet op de hoogte zijn van het probleem. “Moest dat een gevolg zijn van die werken dan wordt een expert aangesteld. Die bepaalt wie aansprakelijk is en welke verzekering moet opdraaien.”