Met nieuwe borstelwagen rijden

wordt fulltime job Margo Koekoekx

22 april 2020

14u35 0 Grimbergen In Grimbergen kijken ze uit naar de komst van een nieuwe borstelmachine. Die zal elke dag van van ‘s ochtends tot ‘s avonds borstelen.

De gemeente Grimbergen lanceerde recent een aanbesteding en de burgemeester hoopt de borstelwagen over twee maanden rond te zien rijden in Grimbergen. “We zijn op zoek naar een milieuvriendelijke diesel. Het toestel moet een hele dag kunnen rijden dus het minieme aanbod aan elektrische borstelmachines voldoet niet aan onze vraag”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld).

Nu is de gemeente in het bezit van twee borstelmachines. “Maar één daarvan heeft het volledig begeven en is al lange tijd buiten gebruik. Het andere toestel staat meer in panne dan dat het rondrijdt. Daarbij komt nog eens dat ze erg vervuilend zijn.” Tijd voor een nieuwe dus.

Met het nieuwe toestel zou dagelijks een hele werkdag gereden worden om de gemeente schoon te houden. “Na een evenement als een kermis komt een externe firma met een groter toestel langs om op te kuisen. Dit nieuwe toestel willen we daarnaast de hele tijd inzetten om alle straten proper te houden”, besluit Selleslagh.