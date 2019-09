Merode Hockey Club ontvangt Red Lions DBS

04 september 2019

17u14 0 Grimbergen Voor een potje absoluut tophockey kan je vrijdag terecht op het gloednieuwe waterveld van Merode Hockey in de Populierendallaan.

De herenploegen uit de eredivisie van de hockeyclubs de Waterloo Ducks en Gantoise nemen het om 20 uur tegen elkaar op in een oefenmatch. In beide ploegen spelen een aantal Red Lions mee. Grimbergen ontvangt dus Europese én wereldkampioenen. Iedereen is van harte welkom om te supporteren.

Het Gentse Gantoise wordt aangevoerd door kapitein Antoine Kina. Bij de Waterloo Ducks zal Vincent Vanasch, voor het tweede jaar op rij verkozen tot beste keeper van de wereld, het doel bewaken. Daarnaast zullen ook Gauthier Boccard en John-John Dohmen de kleuren van Waterloo mee verdedigen.

Naast internationaal geroemd hockeytalent weet Merode Hockey trouwens ook in eigen rangen steeds meer sportievelingen aan te trekken. Op enkele weken tijd schreven maar liefst 50 nieuwe leden zich in, waardoor de teller momenteel al op 340 hockey’ers in totaal staat. Ook de gratis proeftrainingen die de club iedere woensdagnamiddag in september organiseert blijken uiterst succesvol, mede dankzij de topprestaties van onze nationale hockeyploegen.

Wie nog wil inschrijven kan alle info terugvinden op www.hcmerode.be.