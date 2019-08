Memorial Jef Mensalt sluit maandag jaarmarktweekend af DBS

27 augustus 2019

17u53 2 Grimbergen Het wielercriterium ‘Memorial Jef Mensalt’ is maandag traditioneel opnieuw de afsluiter van het jaarmarktweekend.

Dankzij de steun van de plaatselijke handelaars en sympathisanten blijft dit stukje wielerfolklore verder bestaan. Het startschot voor de Memorial Jef Mensalt, ereburgemeester van de gemeente Grimbergen, wordt op maandag 2 september om 18.30 uur gegeven. Zoon Tom Mensalt is overigens voorzitter van de organiserende Maalbeekspurters. De VWF amateurs en masters gaan met 25 ronden over een totale afstand van 62,5 kilometer het kermisgebeuren afsluiten. Inschrijvingen in café De Blakke Zon, vertrek aan café De Groenpoort en aankomst aan het gemeentehuis.